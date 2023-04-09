Atina, terör yuvası Lavrion kampının boşaltılacağını açıkladı: Kapanıyor mu taşınıyor mu?

Yunanistan’da ‘terör yuvası’ olarak bilinen Lavrion Mülteci Kampı kapatıldığı iddia edildi. Daha önce taşınacağı söylenen kamp, terör örgütlerinin Avrupa’daki üssü olarak biliniyor. Mülteci kampı adı altında terör faaliyetlerinin kamufle edildiği Lavrion kampı daha önce büyük tepki toplamıştı. “İkinci Kandil” olarak lanse edilen ve Atina’dan yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan kampı teröristlerin karargah gibi kullandığını gösteren görüntüler basına sızdırılmıştı. Atina yönetimi, Türkiye’nin kampın kapatılması için başlattığı girişimlere bugüne kadar olumlu bir yanıt vermemiş, “şüphe uyandırıcı bulgu bulunamadığını” savunmuştu. Lavrion kampına ağırlıklı olarak Suriye ve Irak’tan gelen örgüt mensupları, kampta yetiştirdiği diğer üyeleri Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göndererek yapılanma sürecine giriyor. Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan kampı kapatma kararı aldı.

ELVERİŞLİ OLMADIĞI İÇİN

Yunanistan’ın Doğu Attika Bölgesi’ne bağlı Lavreotiki köyünde yer alan ve PKK, MLKP ve DHKP/C gibi terör örgütlerinin yuvası olarak da bilinen Lavrion mülteci kampının kademeli olarak kapatılacağı bildirildi. Göç ve İltica Bakanlığı’na dayandırılan habere göre, kampın kademeli olarak kapatılması yönündeki kararın, “kampın mültecilere ev sahipliği yapmaya devam etmeye uygun olmaması gibi objektif kriterlerden kaynaklanıyor olabileceği” belirtildi. Lavrion kampının kapatılmasına yönelik kararın, son dönemde gerçekleşen Türk-Yunan ilişkilerindeki yakınlaşmadan önce alındığı ifade edildi.

KENDİLERİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTILAR

Haberde, “Teröre destek vermedik” söylemleri sarf edildi. Haberde, kampın birkaç yıldır çeşitli STK’ların desteği ve finansmanı ile faaliyet gösterdiği, Atina yönetiminin kampın yönetimine hiçbir şekilde dahil olmadığı yazıldı. Yunanistan’ın 2016 yılında kampın işletilmesine yönelik fon sağlamayı da durdurduğu belirtildi. Lavrion kampının kapatılacağına ilişkin haberler, geçtiğimiz aylarda ortaya atılan kamp taşınacağı söylentilerini gündeme getirdi. Söz konusu hamlenin zeytin dalı ya da göz boyama hamlesi olup olmadığı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRELİM

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, salı günü Türkiye’ye yaptığı ziyarete ilişkin Ta Nea gazetesine konuştu. Bir Yunan savunma bakanının 20 yıl sonra Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret olduğuna dikkati çeken Panayotopulos, görüşme masasında tansiyonun düşürülmesi gerekliliği, tatbikatların önceden belirlenmiş uluslararası tatbikatlar dışında sınırlandırılması, 15 Haziran-15 Eylül döneminde Ege’nin uluslararası suları ve hava sahasında tatbikatlardan kaçınılmasını öngören moratoryum süresinin bir ay uzatılması gibi konuların ele alındığını kaydetti. İkili ilişkilerde bir fırsat oluştuğunu ve iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Savunma Bakanı, ziyaret için “Mükemmel bir misafirperverlik, aile ortamı, pozitif bir samimiyet” tanımlarını kullandı.







