Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısındaki 2 köy terörden arındırıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander, terörden arındırılan ilk iki köy oldu.

DÜNYA Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırıldı.

DÜNYA Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat doğusundaki topraklara girdi

SMO güçleri, Tel Abyad ilçesinin batısındaki söz konusu iki köyde güvenlik tedbirleri alıyor.

OYNAT 00:36 Komandolar Suriye'ye böyle girdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anlar böyle görüntülendi. BiP'te paylaş

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