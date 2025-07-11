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Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin darbettiği bir Filistinli öldü

Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin darbettiği bir Filistinli öldü

20:4411/07/2025, Cuma
AA
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Onlarca İsrailli tarafından öldüresiye dövülen 23 yaşındaki Seyfeddin Kamil Abdulkerim, hayatını kaybetti
Onlarca İsrailli tarafından öldüresiye dövülen 23 yaşındaki Seyfeddin Kamil Abdulkerim, hayatını kaybetti

Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında, işgalci İsraillilerin öldüresiye dövdüğü 23 yaşındaki Filistinli genç hayatını kaybetti. Yaşanan olayda 10 kişi de yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin darbettiği bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre onlarca saldırgan İsrailli, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında bir Filistinliyi öldüresiye dövdü.

23 yaşındaki Seyfeddin Kamil Abdulkerim aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırgan İsrailliler, Sincil'in güneyindeki El-Batın Dağı bölgesinde de yabancı aktivistlerle birlikte kaçak yerleşimlere engel olmaya çalışan Filistinlileri darbetti. Bu olayda da 10 kişi yaralandı.

İsrailliler ayrıca, bir aktivisti araçla ezmeye çalıştı, 2 ambulansa da saldırıp camlarını kırdı.



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