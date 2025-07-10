UNRWA: İsrail'in Gazze'deki sözde 'insani yardım kenti' planının insanlıkla hiçbir ilgisi yok

Alrifai, İsrail güçlerinin sıkı denetimi altında tutmak için Gazze'de ilk aşamada 600 bin Filistinlinin, ardından da tüm nüfusun (2 milyon 114 bin) dar bir alana sıkıştırılmasının,

"daha önce dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak bilinen Gazze'yi, dünyanın en kalabalık ve en sıkı denetlenen açık hava hapishanesine dönüştüreceğini"