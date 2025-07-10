İsrail Savunma Bakanı Katz'dan İran'a tehdit: Geri dönmemiz gerekirse daha büyük bir güçle döneriz

"Bu mezuniyet töreni, diktatör [Ali] Hamaney'e ve İran'daki Ayetullahlar çetesine doğrudan bir mesajdır: İsrail'in uzun kolu size Tahran'da, Tebriz'de, İsfahan'da ve İsrail'i tehdit edip zarar vermeye çalıştığınız her yerde ulaşacaktır. Saklanabileceğiniz bir yer yok. Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz"