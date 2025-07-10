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İsrail Savunma Bakanı Katz'dan İran'a tehdit: Geri dönmemiz gerekirse daha büyük bir güçle döneriz

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan İran'a tehdit: Geri dönmemiz gerekirse daha büyük bir güçle döneriz

21:0210/07/2025, Perşembe
IHA
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Hava Kuvvetleri pilot kursu mezuniyet töreninde İran'a yönelik tehditte bulundu
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Hava Kuvvetleri pilot kursu mezuniyet töreninde İran'a yönelik tehditte bulundu

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bir törende yaptığı konuşmada İran'a tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu. Katz, "Saklanabileceğiniz bir yer yok. Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Hava Kuvvetleri pilot kursu mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada,
"Bu mezuniyet töreni, diktatör Hamaney'e ve İran'daki Ayetullahlar çetesine doğrudan bir mesajdır: Saklanabileceğiniz bir yer yok. Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz"
dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Hava Kuvvetleri pilot kursu mezuniyet töreninde konuşma yaptı. İran'a tehdit niteliğinde açıklamalar yapan Katz,
"Bu mezuniyet töreni, diktatör [Ali] Hamaney'e ve İran'daki Ayetullahlar çetesine doğrudan bir mesajdır: İsrail'in uzun kolu size Tahran'da, Tebriz'de, İsfahan'da ve İsrail'i tehdit edip zarar vermeye çalıştığınız her yerde ulaşacaktır. Saklanabileceğiniz bir yer yok. Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz"
dedi.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz

"Kendimize dünyaya kanıtladığımız bir andı"

Törende konuşma yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise İran ile 12 gün süren savaşa değinerek,
"Bu, İsrail halkı tehdit edildiğinde, birleşmeyi, harekete geçmeyi ve hassasiyet, güç ve sorumlulukla vurmayı bildiğimizi hem kendimize hem dünyaya kanıtladığımız bir andı"
diye konuştu.

"Gerektiğinde harekete geçmeye hazırız"

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar da törendeki konuşmasında,
" Bin 800 kilometrelik bir mesafedeki zorluğu aştık ve İran'ı ‘üçüncü halkadan' ‘birinci halka' ülkesine dönüştürdük. Mücadele henüz bitmedi. Gerektiğinde harekete geçmeye hazırız"
ifadelerini kullandı.


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