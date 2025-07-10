Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistinliyi darbetti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistinliyi darbetti

23:4110/07/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İşgalci İsrailliler, Cenin ile Nablus kentleri arasında bulunan Mesudiye bölgesi yakınlarında Filistinli sivillere saldırdı
İşgalci İsrailliler, Cenin ile Nablus kentleri arasında bulunan Mesudiye bölgesi yakınlarında Filistinli sivillere saldırdı

İşgalci İsrailliler, Mesudiye bölgesi yakınlarında Filistinli sivillere saldırdı. Filistin Kızılayı, yaralanan 3 kişiye olay yerinde müdahalede bulunduklarını açıkladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistinliyi darbettiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Cenin ile Nablus kentleri arasında bulunan Mesudiye bölgesi yakınlarında Filistinli sivillere saldırdı.

Filistin Kızılayı, darp sonucu yaralanan 3 kişiye olay yerinde müdahalede bulunulduğunu açıkladı.


İsrail ordusundan "gözaltı operasyonu"

İsrail ordusu ise
"Batı Şeria'nın güneyindeki Gush Etzion yerleşim biriminde İsrailli bir güvenlik görevlisinin öldüğü saldırıya karıştığını"
iddia ettikleri Filistinli Mahmud Abid'in babasını gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, çok sayıda İsrail askerinin Halhul beldesine baskın düzenlediğini, Abid'in ailesine ait eve yoğun ses bombası ve göz yaşartıcı gaz eşliğinde girdiklerini ve babası Yusuf'u gözaltına aldıktan sonra bölgeden ayrıldıklarını aktardı.

İsrail ordusu, Gush Etzion'da bir güvenlik görevlisinin ölümüne neden olan bıçaklı ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla iki Filistinliyi öldürdüğünü açıklamıştı.





#batı şeria
#Nablus
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi takma adda bir kurbağa türü vardır? Milyoner'de 300 bin TL'lik soru