Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistinliyi darbetti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Cenin ile Nablus kentleri arasında bulunan Mesudiye bölgesi yakınlarında Filistinli sivillere saldırdı.

Görgü tanıkları, çok sayıda İsrail askerinin Halhul beldesine baskın düzenlediğini, Abid'in ailesine ait eve yoğun ses bombası ve göz yaşartıcı gaz eşliğinde girdiklerini ve babası Yusuf'u gözaltına aldıktan sonra bölgeden ayrıldıklarını aktardı.

İsrail ordusu, Gush Etzion'da bir güvenlik görevlisinin ölümüne neden olan bıçaklı ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla iki Filistinliyi öldürdüğünü açıklamıştı.