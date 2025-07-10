10 kişilik aileyi yok etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin başkenti Washington’da ateşkes görüşmeleri yürütürken ordusu da Gazze’deki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının dün sabah saatlerinde Gazze’nin kuzeyindeki El-Şati Kampı’na düzenlediği bombardımanda 10’u aynı aileden 44 Filistinli yaşamını yitirdi. 30’dan fazla Filistinli de yaralandı. Bombardımanda 10 ferdi ölen Cevde ailesinin akrabası Zuheyr Cevde, evi hedef alan saldırının sebep olduğu patlamanın kuvvetli bir depremi andırdığını söyleyerek, “Civar binalarda da büyük hasar oldu, cesetler parçalandı” diye konuştu. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Topçu birliklerinin yoğun top ateşine eş zamanlı olarak Han Yunus’un orta kesiminde uçan savaş helikopterleri bölgeyi taradı. Aynı anda savaş uçakları da alçak uçuş yaptı. Operasyonun Filistinli direnişçiler tarafından bölgedeki İsrail askerlerine yönelik yapılan saldırıyı engellemek için yapıldığı bildirildi. Öte yandan, dün 40 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldüğü Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 129 Filistinlinin öldüğü, 530 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri ölü sayısının toplam 57 bin 680'e, yaralı sayısının ise 137 bin 409'a ulaştığı kaydedildi.