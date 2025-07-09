ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack YPG'ye yol haritası çizdi: Özerklik yok Şam'a bağlanın

Barrack Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Şara ile görüştü
Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bugün Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmenin ardından basına demeç veren Barrack, YPG'ye yol haritası çizerek "Federal bir yapı mümkün değil, Suriye bütün bir devlettir" dedi. Sabah saatlerinde teröristbaşı Abdullah Öcalan da PKK için aynı ifadeleri kullanmıştı.
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack, Şam'a resmi ziyarette bulunarak
ülkenin Cumhurbaşkanı Ahmed Hüseyin Şara
ile görüştü.
YPG'nin
-bilinen diğer adıyla SDG-
'Suriye'de özerk bir devlet' kurma çabalarının süregeldiği bir dönemde yapılan bu ziyaret taraflar için
büyük önem
arz ediyordu.
Şara ile
birkaç saat süren
görüşmesinin ardından buluşma salonundan çıkan
Barrack şu ifadeleri kullandı:
─ YPG için Şam'a giden tek bir yol var; o da
Suriye'nin meşru hükümetidir.
Hükümet,
"Tek devlet, tek millet, tek ordu, tek hükümet"
ilkesi çerçevesinde YPG'yi kurumlarına dahil etmek için inanılmaz bir
çaba göstermiştir.
─ YPG yanıt vermekte, müzakere etmekte ve bu yolda ilerlemekte
çok yavaş kalıyor.
─ Suriye'de
federalizm mümkün değil,
bunu kabul edin.
PKK da bitti
PKK da bitti
Teröristbaşı Abdullah Öcalan, bu sabah saatlerinde terör örgütüne yakın Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan video mesaj ile PKK'nın resmen feshedildiğini açıklamıştı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da terör örgütünün silah bırakma kararını, "DEM Parti olarak 11 Temmuz’da gerçekleştirilecek ana tanıklık etmek için Irak Süleymaniye olacağız" ifadeleriyle duyurmuştu.
#Tom Barrack
#Suriye
#Ahmed Şara
#YPG
#SDG