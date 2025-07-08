Külliye’de ‘yeni aşama’ konuşuldu

Terörsüz Türkiye sürecine giden yolda kritik bir haftaya girildi. Bu hafta bir grup terör örgütü üyesinin Irak kuzeyinde silah bırakması beklenirken dün Ankara, önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı kabul etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da görüşmede bulundu.

İLK DURAK GENEL MERKEZ’Dİ

Önceki gün İmralı’ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Mithat Sancar Külliye’deki görüşme öncesi DEM Parti Genel Merkezi’nde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile biraraya geldi. Heyet, İmralı’da Öcalan ile görüşmeye ilişkin partiyi bilgilendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılacak görüşmeye ilişkin de görüş alışverişinde bulundu. Buldan ve Sancar, Genel Merkez’deki görüşmenin ardından Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme bir saat sürdü.

SÜREÇ YENİ AŞAMAYA GİRİYOR

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Süreç yeni aşamaya giriyor. Yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var. Tüm bunları Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşacağız. Hayırlı bir toplantı olmasını ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanı ile görüşme çok önemli. Gerekli adımları konuşacağız” ifadelerini kullandı. Görüşmenin ardından DEM’den kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı” denildi.

ERDOĞAN’A BİLGİ VERİLDİ

Zirvede İmralı heyeti, Öcalan ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında Erdoğan’a bilgi verdi. En kritik süreç olan silah bırakmanın ardından yapılacak olası yasal düzenlemeler masaya yatırıldı. TBMM’de kurulması planlanan komisyon ve çalışma prensipleri ele alındı.

İLK ZİRVE 2 AY ÖNCEYDİ

DEM Parti’nin İmralı heyeti en son 10 Nisan’da Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmede, merhum Sırrı Süreyya Önder de yer almıştı. Önder’in yerine heyet üyeliğine getirilen Mithat Sancar, ilk kez Erdoğan’la görüşmede bulundu.

Bağdat ziyareti masada

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın geçtiğimiz hafta yaptığı Kuzey Irak temasları da görüşmenin gündemindeydi. Kalın’ın silah bırakmanın koordinasyonu için bugün yapacağı Bağdat ziyareti de zirvenin başlıkları arasındaydı.







