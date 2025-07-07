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Emine Erdoğan'dan şehit olan 12 asker için başsağlığı

Emine Erdoğan'dan şehit olan 12 asker için başsağlığı

14:027/07/2025, Pazartesi
AA
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Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 asker için başsağlığı diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen acı haberler yüreğimizi dağladı. Görev sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifa temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."


#Emine Erdoğan
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