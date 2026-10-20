Ankara'da can pazarı: EGO otobüsü üst geçide çarptı, 24 kişi yaralandı

Akran şiddetine ağabey ve abla da dahil oldu: Kardeşinin tartıştığı çocuğu birlikte darp ettiler

Ankara’da yaşıt iki çocuğun tartışmasına çocuklardan birinin ablası ve ağabeyi de dahil oldu. Etrafını sardıkları çocuğu darp eden üç kardeşin o anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.