Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde girdikleri mağarada metan gazı nedeniyle şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı paylaştı. Haberi büyük bir üzüntüyle aldığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelin metan gazına maruz kaldığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde girdikleri mağarada metan gazı nedeniyle şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı paylaştı.
"Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum"
"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım.
Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.
Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun."