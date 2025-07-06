Irak'ın kuzeyinden acı haber: Mağarada metan gazı nedeniyle 5 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan aramalar sırasında 19 askerin metan gazından zehirlendiği, 5 askerin şehit olduğu bildirildi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İlk tespitler, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini gösteriyor" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022'de icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un şehit olduğu anımsatıldı.
Yoğun ateş nedeniyle söz konusu dönemde Bozkurt'un naaşına ulaşılamadığı belirtilerek, daha sonraki süreçte bölgenin kontrol altına alındığı, teröristlerin etkisiz hale getirildiği ancak tüm aramalara rağmen şehidin naaşına henüz ulaşılamadığı bildirildi.
Arama çalışmalarında, Bozkurt'un naaşının bulunabileceği tüm alanların özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle tarandığı vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:
İletişim Başkanı Altun: İlk tespitler, mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini gösteriyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla arama yaparken şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde yürütülen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit olan kahraman subayımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla uzun süredir büyük bir dikkat ve kararlılıkla sürdürülen arama çalışmaları, devletimizin tüm imkanları seferber edilerek devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
19 askerin metan gazına maruz kaldığını bu askerlerden 5'inin şehit düştüğünü ifade eden Altun, "Bu kapsamda, önceden hastane olarak kullanıldığı belirlenen ve terörist unsurlardan temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde icra edilen arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 kahraman Mehmetçiğimiz yoğun şekilde biriken metan gazına maruz kalmıştır. Mehmetçiğimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş; ancak ne yazık ki 5 Mehmetçiğimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" dedi.
İlk tespitlerin, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini gösterdiğini, bu elim olayın milletin yüreğinde derin bir acı oluşturduğunu belirten Altun, "Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmi makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve dezenformasyona karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Siyasilerden taziye mesajları
Altun, mesajında, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022'de mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla uzun süredir büyük bir dikkat ve kararlılıkla sürdürülen arama çalışmalarının devletin tüm imkanları seferber edilerek sürdürüldüğünü belirtti.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, daima ana vatan Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.