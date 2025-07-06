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Irak'ın kuzeyinden acı haber: Mağarada metan gazı nedeniyle 5 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinden acı haber: Mağarada metan gazı nedeniyle 5 askerimiz şehit oldu

17:236/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Metan gazından zehirlenen 5 Mehmetçik şehit oldu.
Metan gazından zehirlenen 5 Mehmetçik şehit oldu.

Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan aramalar sırasında 19 askerin metan gazından zehirlendiği, 5 askerin şehit olduğu bildirildi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İlk tespitler, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini gösteriyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022'de icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un şehit olduğu anımsatıldı.


Yoğun ateş nedeniyle söz konusu dönemde Bozkurt'un naaşına ulaşılamadığı belirtilerek, daha sonraki süreçte bölgenin kontrol altına alındığı, teröristlerin etkisiz hale getirildiği ancak tüm aramalara rağmen şehidin naaşına henüz ulaşılamadığı bildirildi.


Arama çalışmalarında, Bozkurt'un naaşının bulunabileceği tüm alanların özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle tarandığı vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Devam eden arama faaliyetleri kapsamında, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada bugün yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İletişim Başkanı Altun: İlk tespitler, mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini gösteriyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla arama yaparken şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde yürütülen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit olan kahraman subayımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla uzun süredir büyük bir dikkat ve kararlılıkla sürdürülen arama çalışmaları, devletimizin tüm imkanları seferber edilerek devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

19 askerin metan gazına maruz kaldığını bu askerlerden 5'inin şehit düştüğünü ifade eden Altun, "Bu kapsamda, önceden hastane olarak kullanıldığı belirlenen ve terörist unsurlardan temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde icra edilen arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 kahraman Mehmetçiğimiz yoğun şekilde biriken metan gazına maruz kalmıştır. Mehmetçiğimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş; ancak ne yazık ki 5 Mehmetçiğimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" dedi.

İlk tespitlerin, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini gösterdiğini, bu elim olayın milletin yüreğinde derin bir acı oluşturduğunu belirten Altun, "Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmi makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve dezenformasyona karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.


Siyasilerden taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
,
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden kahraman evlatlarımıza acil şifalar temenni ediyorum"
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
da şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, mesajında, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022'de mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla uzun süredir büyük bir dikkat ve kararlılıkla sürdürülen arama çalışmalarının devletin tüm imkanları seferber edilerek sürdürüldüğünü belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için devam eden arama çalışmalarında, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar; tedavisi sürenlere acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel
de şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Tatar, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:
"Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5'inin şehit olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına başsağlığı diliyorum."

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, daima ana vatan Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.

Üstel, mesajında,
"Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Acımız büyük, yüreğimiz Türkiye ile birlikte."
ifadelerine yer verdi.


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