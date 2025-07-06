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Ödemiş’ten bir acı haber daha: Can kaybı 3’e yükseldi

Ödemiş’ten bir acı haber daha: Can kaybı 3’e yükseldi

04:006/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ragıp Şahin
Ragıp Şahin

İzmir Ödemiş’te 2 Temmuz’da başlayan ve günler sonra kontrol altına alınabilen orman yangınında ağır yaralanan Beydağ Orman İşletme Şefliği personeli şoför Ragıp Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahin ile birlikte, Ödemiş yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. 5 bin 300 kişinin tahliye edildiği Hatay Dörtyol'daki orman yangını ise dün kontrol altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından bir acı haber daha geldi. Yangında yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin (45), dün yaşamını yitirdi. Şahin'in ölümüyle Ödemiş'teki can kaybı sayısı 3’e yükseldi. İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi’nde, 2 Temmuz’da başlayan orman yangını, 48 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Yangının etkilediği bölgelerde İbrahim Erkan (80) ve İbrahim Demir hayatını kaybetmişti.

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangına müdahale ederken Köseler Mahallesi civarında kullandığı pikap içerisinde alevlerin arasında kalıp ağır yaralanan Beydağ Orman İşletme Şefliği personeli şoför Ragıp Şahin ise hastaneye kaldırılmıştı. 4 çocuk babası Şahin, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Şehit Şahin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca Kiraz ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Törende Şahin'in eşi Nazire, çocukları Emir ve Sude Şahin gözyaşı döktü. Şahin'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında buradaki mezarlığa defnedildi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ragıp Şahin'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.




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