Ödemiş’ten bir acı haber daha: Can kaybı 3’e yükseldi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınından bir acı haber daha geldi. Yangında yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin (45), dün yaşamını yitirdi. Şahin'in ölümüyle Ödemiş'teki can kaybı sayısı 3’e yükseldi. İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi’nde, 2 Temmuz’da başlayan orman yangını, 48 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. Yangının etkilediği bölgelerde İbrahim Erkan (80) ve İbrahim Demir hayatını kaybetmişti.

Yangına müdahale ederken Köseler Mahallesi civarında kullandığı pikap içerisinde alevlerin arasında kalıp ağır yaralanan Beydağ Orman İşletme Şefliği personeli şoför Ragıp Şahin ise hastaneye kaldırılmıştı. 4 çocuk babası Şahin, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.