Hatay Valisi'nden açıklama: Yangın kısmen kontrol altında

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. 5 binden fazla kişi tahliye edildi, 20 kişi dumandan etkilendi.





"Ateşin enerjisi düştü"





Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangınına ilişkin son durumu paylaştı. Yangının Kırmızıburun mevkiinde başladığını belirten Masatlı, ihbarın ardından tüm ekiplerin hızla müdahale ettiğini söyledi.





Masatlı, yangının rüzgârın etkisiyle farklı yönlere yayıldığını ancak gece boyunca yürütülen yoğun çalışmalarla kısmen kontrol altına alındığını belirtti.Masatlı “Ateşin enerjisi düşmüş. Şu an itibariyle yer yer de soğutma çalışmaları devam etmektedir” dedi.





"Sekiz bölge etkilendi"





Yangına 8 helikopter, 2 uçak ve yangın söndürme uçağının yanı sıra 440’tan fazla araç ve 1200’den fazla personelle müdahale edildiğini aktaran Masatlı, “Yangın 8 farklı noktada bölgemizi etkilemiştir” diye konuştu.





5300 kişi tahliye edildiYangının yayılma riski nedeniyle Dörtyol’da 8, Payas’ta ise 3 yerleşim biriminin boşaltıldığını belirten Masatlı, “Şu ana kadar 1980 hane boşaltılmış, yaklaşık 5300 vatandaşımız da tahliye edilmiştir” dedi. Tahliye edilenlerin Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildiğini, temel ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.





20 kişi başvurdu





Masatlı, dumandan etkilenen 20 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu, ancak şu an için can kaybı ya da ağır bir sağlık sorununun bulunmadığını açıkladı.





Yangının daha fazla yayılmasını önlemek için gece boyunca iş makineleriyle önemli müdahalelerde bulunduklarını vurgulayan Masatlı, “Olağanüstü bir şey olmazsa bu yangının bundan sonra ilerleme durumu söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.





Yangının çıkış nedeni hakkında açıklama





Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten Masatlı, “İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızın olay yeri inceleme ekipleri gerekli çalışmayı yürütüyorlar” dedi. Masatlı, bölgedeki kuraklık ve rüzgârın etkisine dikkat çekerek, “Bu yıl için şunu haseten söyleyebiliriz: Bölgemiz ciddi bir kuraklık içerisinde. Bu kuraklıktan kaynaklı özellikle herhangi bir ateş olduğunda bunun yayılımı çok kolay oluyor” diye konuştu.







