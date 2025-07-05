Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Yumaklı, yaptığı açıklamada, “Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır” dedi. Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki yangına ilişkin de bilgi veren Bakan, “Dörtyol yangını ise gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla birlikte başlayan hava müdahalemiz sayesinde kısmen kontrol altına alınmıştır. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir” ifadelerini kullandı.





MUĞLA VE MANİSA YANGININDA YENİ GELİŞME





Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Ormanın kahramanlarının ülkedeki yangınlara yönelik etkin ve kararlı mücadelesinin devam ettiğini belirten Yumaklı, son durumla ilgili şu bilgileri verdi:









"Muğla Milas, Manisa Saruhanlı yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Dörtyol yangını ise gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla birlikte başlayan hava müdahalemiz sayesinde kısmen kontrol altına alınmıştır. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Zorlu hava şartlarına ve alevlere rağmen 'Yeşil Vatan' savunmamıza canla başla devam ediyoruz."









11:46 TESTERENİN EGZOZUNDAN SIÇRAYAN KIVILCIM ORMANI YAKMIŞ





Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirlenen orman yangınına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla 8 kişi ise serbest bırakıldı.





Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi’nde 2 Temmuz saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahale edildi. Kara ekiplerinin söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Alevler 23 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına ilişkin 9 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, şüphelilerden Onur Akın’ın (26) kesim yaptığı motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın yangına neden olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.G. (16) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur Akın tutuklandı, H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.









11:06 ÖDEMİŞ'TEN ACI HABER: YARALANAN ORMAN İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Ödemiş'teki yangında yeşil vatanımızı korumak için mücadele verirken yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan orman işçimiz Ragıp Şahin şehit olmuştur. Yeşil vatanı canı pahasına savunan kahraman kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Orman camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.





Ödemiş'teki yangında yatalak İbrahim Erkan (81) evinde hayatını kaybetmişti. Yangına müdahale sırasında Konya'nın Ilgın ilçesinden gelen dozer operatörü İbrahim Demir şehit olmuştu.









10:04 GABAR DAĞI'NDAKİ YANGIN 11 SAATTE KONTROL ALTINDA

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı'nın Yenidemir köyü mevkisinde, dün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 pikap ve toplam 37 personel ile müdahale edildi. Ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 su tankeri ve ekibi de çalışmalara destek verdi. Petrol kuyularına yakın mesafede devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, 11 saatte kontrol altına alındı.







