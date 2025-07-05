Adıyaman, Adana ve Antalya Belediye Başkanları gözaltına alındı

Ayrıca eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün inşaat firmalarından ruhsat ve iskan izinleri karşılığı projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı ve elde edilen taşınmazları yakınlarının üzerine yaptığı iddiaları üzerine Akgün'ün yerine vekalet eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.