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Adıyaman, Adana ve Antalya Belediye Başkanları gözaltına alındı

Adıyaman, Adana ve Antalya Belediye Başkanları gözaltına alındı

08:035/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı. Karalar ve Tutdere'nin İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum" ifadelerini kullandı.

Zeydan Kararlar gözaltında

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gözaltına alındı.

Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi önünde polis tedbir alırken içerde arama yapılmaya başlandı.

Muhittin Böcek de gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, Böcek’in gözaltına alınmasının nedeninin Yusuf Yadoğlu’nun ifadesi sonucu olduğu öğrenildi.

Akgün'ün vekili de gözaltında

Ayrıca eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün inşaat firmalarından ruhsat ve iskan izinleri karşılığı projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı ve elde edilen taşınmazları yakınlarının üzerine yaptığı iddiaları üzerine Akgün'ün yerine vekalet eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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