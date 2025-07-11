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Katil İsrail Gazze'de okula saldırı düzenledi: 6 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze'de okula saldırı düzenledi: 6 Filistinli hayatını kaybetti

07:2611/07/2025, Cuma
AA
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İsrail ordusunun Gazze'de okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Gazze'de okula düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Halime es-Sa'diya Okulu'na düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden sağlık kaynakları,
saldırının ardından hastaneye 6 cenazenin ulaştırıldığını ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralının getirildiğini belirtti.

Görgü tanıkları, okulda binlerce yerinden edilmiş sivilin barındığını ve saldırının çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtığını aktardı.

  • İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sivilleri hedef alan, zorla yerinden etme, altyapıyı yok etme, aç bırakma ve öldürme gibi uygulamaları içeren bir savaş yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması yönündeki karar ve çağrılarını da görmezden gelmeye devam ediyor.
ABD'nin desteklediği bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 195 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. On binlerce kişi kayboldu, yüz binlercesi evsiz kaldı ve düzinelerce çocuğun ölümüne yol açan kıtlık yaşandı.

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