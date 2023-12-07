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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı için başını eğen Yunan Dışişleri Bakanı ülkesinde hedef tahtasına kondu: Erdoğan'a tam teslimiyet

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in Erdoğan'ı karşılama şekli, ülkede çeşitli tartışmalara neden oldu. Yunan Bakan'ın Erdoğan'ı başını öne eğerek selamlaması, Yunan medyasında, "Erdoğan'a tam teslimiyet" şeklinde yorumlandı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:44 - 7/12/2023 الخميس
Güncelleme: 19:10 - 7/12/2023 الخميس
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başını eğerek selamlayan Yunan Bakan Gerapetritis, ülkesinde eleştirilerin odağında.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başını eğerek selamlayan Yunan Bakan Gerapetritis, ülkesinde eleştirilerin odağında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5'inci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Yunan mevkidaşı Sakelaropulu ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi.

Erdoğan daha sonra Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.


İki ülke açısından kritik önem arz eden ve oldukça olumlu geçen toplantılar sırasında yaşananlar Yunan basınında gündem oldu.

Yunan Bakan başını eğdi, hedef tahtasına kondu: Erdoğan'a tam teslimiyet

Görüşmeler öncesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana geldiği sırada saygı için başını öne eğmesi Yunanistan'ı karıştırdı.

Yunan haber sitesi Protothema'nin haberine göre; Gerapetritis'in davranışı
"Erdoğan'a teslimiyet hamlesi"
olarak yorumlandı.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yunanistan
#Giorgos Gerapetritis
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