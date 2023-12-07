Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı için başını eğen Yunan Dışişleri Bakanı ülkesinde hedef tahtasına kondu: Erdoğan'a tam teslimiyet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5'inci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Yunan mevkidaşı Sakelaropulu ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi.
Erdoğan daha sonra Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.
İki ülke açısından kritik önem arz eden ve oldukça olumlu geçen toplantılar sırasında yaşananlar Yunan basınında gündem oldu.
Yunan Bakan başını eğdi, hedef tahtasına kondu: Erdoğan'a tam teslimiyet
Görüşmeler öncesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana geldiği sırada saygı için başını öne eğmesi Yunanistan'ı karıştırdı.