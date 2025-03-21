Kremlin: Avrupa'nın askerileştirilmesi çok tehlikeli bir eğilim

"Avrupa'nın askerileştirilmesi çok tehlikeli bir eğilim. Bu, durumu yatıştırmaya ve karşılıklı güven ortamını sağlamaya yardımcı olmuyor, Avrupa'daki güvenliğe katkıda bulunmuyor"

"Avrupa'nın askerileştirilmesi çok tehlikeli bir eğilim. Bu, durumu yatıştırmaya ve karşılıklı güven ortamını sağlamaya yardımcı olmuyor, Avrupa'daki güvenliğe katkıda bulunmuyor"

Avrupa'nın askerileştirilmesi konusuna değinen Peskov, çok sayıda Avrupalının buna karşı çıktığını, ancak ülke yönetimlerinin bu yolu izlediğini söyleyerek,

Avrupa'nın askerileştirilmesi konusuna değinen Peskov, çok sayıda Avrupalının buna karşı çıktığını, ancak ülke yönetimlerinin bu yolu izlediğini söyleyerek,

"Bunun için gerekli imkanlar var. Ancak bunun için siyasi iradeye ihtiyaç var. İran'ın nükleer silaha sahip olma planı yok. İran, nükleer programını uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı gerçekleştiriyor. Diğer ülkeler olduğu gibi İran da barışçıl nükleer sektörünü geliştirme hakkına sahip"