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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya destek

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya destek

16:1620/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya destek mesajı gönderdiğini bildirdi.

Başkent Moskova'da basına açıklamalarda bulunan Peskov, Putin'in Şara'ya mesaj gönderdiğini belirtti. Peskov,
"Putin mesajında, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması amacıyla ülkedeki durumun hızla istikrara kavuşturulmasına yönelik girişimleri destekledi. Mesajda, Rusya'nın geleneksel ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Suriye'nin yönetimiyle ikili gündemdeki tüm konularla ilgili işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu vurgulandı."
ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile geçen ay gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ile Suriye arasındaki ilişkiler ele alınmıştı.


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