Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Ukrayna'ya ait 132 İHA'yı gece yok ettik

Rusya: Ukrayna'ya ait 132 İHA'yı gece yok ettik

12:3620/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'ya ait 132 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından 132 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 54'ünün Saratov, 40'ının Voronej, 22'sinin Belgorod, 9'unun Rostov, 3'ünün Kursk, 1'inin Lipetsk bölgelerinde, 3'ünün ise ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.


Engels kentinde "acil durum" ilan edildi

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki Engels kentinde İHA saldırısı sonucu yaklaşık 30 ev ile şehir hastanesinin hasar gördüğünü, havaalanında yangın çıktığını belirtti. Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Busargin, "Saldırı sonucu yaralılar var. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor. Yangın nedeniyle havaalanının yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinden siviller tahliye edildi. Bu nedenle acil durum ilan edildi." ifadelerini kullandı.



#Engels şehri
#İHA saldırısı
#Rusya
#Saratov bölgesi
#Ukrayna

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI: Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?