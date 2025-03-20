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Ukrayna ve Rusya 175'er savaş esirini takas etti

Ukrayna ve Rusya 175'er savaş esirini takas etti

11:0020/03/2025, четверг
DHA
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Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takası sonucunda her iki taraftan 175'er askerin ülkelerine döndüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'yla esir takası yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “19 Mart'ta, müzakere süreci sonucunda 175 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolü altındaki topraklardan iade edildi. Buna karşılık 175 Ukrayna askerinin yanı sıra acil tıbbi yardım alması gereken 22 ağır yaralı Ukrayna askeri iyi niyet göstergesi olarak teslim edildi” ifadeleri kullanıldı.






#Rusya
#Ukrayna
#Esir
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