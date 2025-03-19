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Baltık ülkeleri Rusya sınırını mayınlayacak

Baltık ülkeleri Rusya sınırını mayınlayacak

04:0019/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
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Arşiv.

Polonya, Litvanya, Estonya ve Letonya antipersonel mayınların kullanımını yasaklayan Ottawa Antlaşması'ndan bölgedeki güvenlik endişesi nedeniyle çekilmeyi planladıklarını duyurdu.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ve Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, Ottawa Antlaşması'ndan çekilme fikrine ilişkin ortak açıklama yayınladı. "Mayın Yasağı Sözleşmesi" adıyla da bilinen Ottawa Antlaşması'nın imzalanmasından bu yana bölgedeki güvenlik durumunun giderek kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya ve Belarus ile sınır paylaşan NATO üyesi ülkelere yönelik tehditler arttı. Bu bağlamda Rusya'nın (Ukrayna'ya) saldırısıyla başlayan ve Avrupa'yı tehdit etmeye devam eden bu durum karşısında savunma kapasitemizi güçlendirmeliyiz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Bu kararla açık bir mesaj gönderiyoruz. Ülkelerimiz topraklarını ve özgürlüklerini savunmak için gereken her şeyi yapmaya hazır" değerlendirmesinde bulunuldu.



#Rusya
#Baltık Ülkeleri
#Politika

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