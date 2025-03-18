ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin ateşkes sürecini görüştü: İki lider anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin detaylar ele alındı. Beyaz Saray yaptığı açıklamada "Trump ve Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino'nun X hesabından yaptığı paylaşıma göre, iki lider, kapsamlı ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD yerel saatiyle 10.00'da başladığı belirtilen görüşmenin 2,5 saat sürdüğü bildirildi.
'GÖRÜŞME VERİMLİ GEÇTİ'
Henüz Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklama yapılmazken, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin ele alındığı görüşmenin "verimli" geçtiği belirtildi.
İKİ LİDER ANLAŞTI
Ateşkesle ilgili müzakerelerin Orta Doğu'da derhal başlayacağı ifade edilen açıklamada, görüşmelerin hangi ülkede yapılacağı bilgisi paylaşılmadı.
Putin ve Trump'ın ABD ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin de çıkarına olacağı konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.
'İNSANLIK ADINA BU İŞİ BİTİRECEĞİZ'
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi ve verimli geçtiğini kaydetti.
Bu süreçte tam ve kapsamlı ateşkese giden yolda diğer müzakerelerin süreceğine işaret eden Trump, "Rusya ile Ukrayna arasında tam bir ateşkes ve sonunda da savaşın sona erdirilmesi için beraber çalışacağımız hususunda anlaştık." değerlendirmesinde bulundu.
Beyaz Saray, Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklamasında, iki ismin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.