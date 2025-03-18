ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin ateşkes sürecini görüştü: İki lider anlaştı

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino'nun X hesabından yaptığı paylaşıma göre, iki lider, kapsamlı ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD yerel saatiyle 10.00'da başladığı belirtilen görüşmenin 2,5 saat sürdüğü bildirildi.

'GÖRÜŞME VERİMLİ GEÇTİ'

Henüz Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklama yapılmazken, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin ele alındığı görüşmenin "verimli" geçtiği belirtildi.

İKİ LİDER ANLAŞTI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yaklaşık 2,5 saat süren telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Her iki lider de bu çatışmanın kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Rusya-Ukrayna savaşının hiç başlamaması veya çok uzun süre önce sona erdirilmesi gereken bir savaş olduğu kaydedilen açıklamada, "Liderler, barışa giden sürecin, enerji ve altyapı ateşkesiyle başlaması, bununla beraber Karadeniz'de deniz ateşkesinin uygulanması, tam ateşkes ve kalıcı barışa yönelik teknik müzakerelerle devamı konusunda mutabık kaldılar." değerlendirmesi yapıldı.

Ateşkesle ilgili müzakerelerin Orta Doğu'da derhal başlayacağı ifade edilen açıklamada, görüşmelerin hangi ülkede yapılacağı bilgisi paylaşılmadı.

Putin ve Trump'ın ABD ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin de çıkarına olacağı konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

"Liderler, gelecekteki çatışmaları önlemek için potansiyel bir işbirliği bölgesi olarak Orta Doğu hakkında geniş bir şekilde konuştular." ifadesine yer verilen açıklamada, liderlerin stratejik silahların yayılmasının durdurulması için diğer ülkelerle birlikte çalışacaklarını belirttiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, iki lider ayrıca, "İran'ın asla İsrail'i yok edecek bir konumda olmaması" gerektiği görüşünü paylaştı.

'İNSANLIK ADINA BU İŞİ BİTİRECEĞİZ'

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi ve verimli geçtiğini kaydetti.

Trump, açıklamasında, "Tüm enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Bu süreçte tam ve kapsamlı ateşkese giden yolda diğer müzakerelerin süreceğine işaret eden Trump, "Rusya ile Ukrayna arasında tam bir ateşkes ve sonunda da savaşın sona erdirilmesi için beraber çalışacağımız hususunda anlaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Barış anlaşmasının sağlanmasına yönelik pek çok detayı görüştüklerini aktaran Trump, " Şu anda bu süreç işliyor, umarım insanlık adına bu işi bitireceğiz ." yorumunu yaptı.

Beyaz Saray, Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklamasında, iki ismin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.











