Kritik görüşmeyi açıkladı: Toprak hakkında konuşacağız

Rusya Ukrayna Savaşı'nda ateşkese yönelik tartışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan net bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığını belirterek, "Sanırım toprak ve enerji santralleri hakkında konuşacağız" dedi. Trump'ın 12 Şubat günü Rusya lideri Putin ile 1,5 saatlik bir telefon görüşmesi Atlantik İttifakı'nda krize sebep olmuştu. ABD Başkanı'nın Putin ile görüşmesi öncesi hiçbir Batılı lideri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bilgilendirmediği ortaya çıkmıştı. Trump, bugün Putin ile Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek üzere konuşmayı planladığını söyleyerek ana konunun toprak paylaşımı olduğunu belirtti.

VARLIKLARI BÖLÜŞÜYORUZ

Trump görüşmenin detayına ilişkin, "Sanırım toprak ve enerji santralleri hakkında konuşacağız. Bence her iki taraf da, Ukrayna ve Rusya, bu konunun büyük bir kısmını zaten görüşüyor. Bu konuda zaten konuşuyoruz, bazı varlıkları bölüşüyoruz" ifadelerini kullandı. Trump'ın varlıkları bölüşüyoruz ifadesiyle neyi kastettiği ise anlaşılamadı.

KREMLİN DOĞRULADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün yapacağı telefon görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarını doğrulayan Peskov, "Evet, bu gerçek. Salı günü için böyle bir görüşme hazırlanıyor" ifadesini kullandı. Peskov, "bu görüşmede hangi konuların ele alınacağı" yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

TEMASLAR SIKLAŞTI

ABD ve Rusya tarafları, 12 Şubat'taki telefon görüşmesinin ardından, dışişleri Bakanları ve İstihbarat servisi başkanları seviyesinde görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler neticesinde Washington'dan Moskova'ya 30 günlük geçici ateşkes çağrısı gelmişti. En son cuma günü Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff Moskova'da Putin ile bir görüşme yaptı. Putin, ABD'nin 30 günlük ateşkes talebine net bir cevap vermek bir dizi şart sıralamış ve teklifle ilgili "ciddi soru işaretlerini" gündeme getirdi.

Ukrayna'dan 3 şart

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD tarafının 30 günlük geçici ateşkes teklif ettiğini belirterek, barış müzakerelerinin olması durumunda Ukrayna'nın masaya yatıracağı 3 şartı açıkladı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu aktaran Sybiha, “Ukrayna, işgal altındaki toprakları asla tanımayacak. İkincisi, hiçbir ülkenin Ukrayna halkının tercihi, Ukrayna'nın belirli birliklere katılımı konusundaki tercihi üzerinde veto hakkı yoktur. Üçüncü ‘kırmızı çizgi’ ise ordu” açıklamasında bulundu.















