Rusya: Zaporijya bölgesinde Stepovoye yerleşim yerini ele geçirdik

Son 24 saatte 159 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) eğitim merkezine, Ukraynalı asker, askeri teçhizat ve paralı yabancı savaşçıların konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 658 uçak, 283 helikopter, 47 bini aşkın İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 303 tank ve zırhlı araç, 1529 çok namlulu roketatar, 22 bin 625 obüs ve havan topu ile 32 bin 989 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.