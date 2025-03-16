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ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu hafta görüşmesi bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu hafta görüşmesi bekleniyor

18:2316/03/2025, Pazar
DHA
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ABD Başkanı Donald Trump - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ABD Başkanı Donald Trump - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bu hafta bir görüşmenin gerçekleşebileceğini belirtti. Witkoff, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump ile Rus lider Vladimir Putin'in bu hafta görüşebileceğini açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta konuşmasını beklediğini aktardı.


ABD'li müzakere heyetinin bu hafta Ukrayna ve Rusya taraflarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden Witkoff, “Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum” dedi.


Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini söyleyen Witkoff, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi.


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