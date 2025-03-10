Kiev'den Rusya ile karada ateşkese veto

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanlarından Sergey Leşçenko, ülkesinin Rusya ile olası bir ateşkeste hava ve deniz ateşkesini kabul edebileceğini ancak karada ateşkese olumlu yaklaşmayacağını söyledi.

"Putin'e zaman kazandırır"

Ukrinform ajansının haberine göre, Leşçenko ülkesindeki bir televizyon kanalında Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkese yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Leşçenko, ülkesinin gökyüzünde ve denizde bir ateşkesi ve saldırı yapmamayı taahhüt ettiğine dair bir öneri sunduğunu ancak, karadaki ateşkesin farklı bir konu olduğunu ve bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "yaralıların tedavisi, Kuzey Kore'den asker toplanması ve savaşı yeniden başlatması" için zaman kazandıracağını savundu.

"Karada ateşkesi kabul etmeyiz"

Bu nedenlerle Ukrayna'nın karada bir ateşkesi kabul etmeyeceğini aktaran Leşçenko, ülkesinin havadan İHA, füze ve balistik saldırıların yapılmamasını kabul edebileceğini açıkladı.

Leşçenko, ülkesinin enerji altyapısına saldırılmamasını da önerdiğine değinerek, Karadeniz'de inisiyatifin Ukrayna'da olduğunu söyledi.

Ukraynalı yetkili ayrıca, ülkesinin askeri kayıplarının yüzde 70'lik kısmının İHA saldırılarından kaynaklandığının da altını çizdi.







