Ukrayna: Rusya geçici ateşkes teklifini net ve koşulsuz kabul etmeli

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde ortaya bir "fırsatın" çıktığına dikkatini çeken Sybiha, "Suudi Arabistan'daki Amerikalı meslektaşlarımızla sekiz saat boyunca tam olarak bu konuyu konuştuk." dedi. ABD tarafının 30 günlük geçici ateşkes teklif ettiğini ve Ukrayna olarak bunu kabul ettiklerini hatırlatan Sybiha, şu ifadeleri kullandı:

"Artık top tamamen Rusya'nın sahasında. Ruslar bu soruya net ve koşulsuz bir 'evet' cevabı vermeli. Ukrayna ABD'nin teklifini ek koşulsuz kabul etti, Rusya'nın da ek koşulsuz kabul etmesi gerekiyor."