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Ukrayna: Rusya geçici ateşkes teklifini net ve koşulsuz kabul etmeli

Ukrayna: Rusya geçici ateşkes teklifini net ve koşulsuz kabul etmeli

15:0117/03/2025, Pazartesi
AA
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın, ABD'nin önerdiği 30 günlük ateşkes teklifini "net ve koşulsuz" bir şekilde kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Sybiha, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyinin düzenlediği çevrimiçi toplantıya katıldı. Sybiha, burada yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Ukrayna-ABD toplantısının sonuçları hakkında Avrupalı meslektaşlarına bilgi verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha
Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde ortaya bir "fırsatın" çıktığına dikkatini çeken Sybiha, "Suudi Arabistan'daki Amerikalı meslektaşlarımızla sekiz saat boyunca tam olarak bu konuyu konuştuk." dedi. ABD tarafının 30 günlük geçici ateşkes teklif ettiğini ve Ukrayna olarak bunu kabul ettiklerini hatırlatan Sybiha, şu ifadeleri kullandı:
"Artık top tamamen Rusya'nın sahasında. Ruslar bu soruya net ve koşulsuz bir 'evet' cevabı vermeli. Ukrayna ABD'nin teklifini ek koşulsuz kabul etti, Rusya'nın da ek koşulsuz kabul etmesi gerekiyor."

Sybiha, konuşmasında, "Ukrayna, bundan sonraki süreç için bir müzakere grubu oluşturdu ve bu da ciddi niyetimizi ortaya koyuyor." diye konuştu.

Sybiha barış şartı olarak 3 madde açıkladı

Öte yandan, Ukrayna'daki RBK-Ukrayna haber ajansına konuşan Bakan Sybiha, barış müzakerelerinin olması durumunda Ukrayna'nın masaya yatıracağı şartları açıkladı. Sybiha, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Birincisi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğidir. Ukrayna, işgal altındaki toprakları asla tanımayacak. İkincisi, hiçbir ülkenin Ukrayna halkının tercihi, Ukrayna'nın belirli birliklere (NATO veya AB) katılımı konusundaki tercihi üzerinde veto hakkı yoktur."
Kiev yönetimi için üçüncü "kırmızı çizginin" ordunun olduğunu kaydeden Sybiha, Ukrayna silahlı kuvvetlerin savunma kabiliyeti ve yeteneklerini sınırlamasını asla kabul etmeyeceklerini kaydetti.


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#Rusya-Ukrayna savaşı
#Ukrayna
#Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha

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