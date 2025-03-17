Ukrayna: Rusya geçici ateşkes teklifini net ve koşulsuz kabul etmeli

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın, ABD'nin önerdiği 30 günlük ateşkes teklifini "net ve koşulsuz" bir şekilde kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Sybiha, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyinin düzenlediği çevrimiçi toplantıya katıldı. Sybiha, burada yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Ukrayna-ABD toplantısının sonuçları hakkında Avrupalı meslektaşlarına bilgi verdi.
Sybiha, konuşmasında, "Ukrayna, bundan sonraki süreç için bir müzakere grubu oluşturdu ve bu da ciddi niyetimizi ortaya koyuyor." diye konuştu.
Sybiha barış şartı olarak 3 madde açıkladı
Öte yandan, Ukrayna'daki RBK-Ukrayna haber ajansına konuşan Bakan Sybiha, barış müzakerelerinin olması durumunda Ukrayna'nın masaya yatıracağı şartları açıkladı. Sybiha, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: