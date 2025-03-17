Kremlin: Putin ile Trump görüşmesi için hazırlıklar devam ediyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Trump'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapacağı yönündeki açıklamasını doğrulayan Peskov, "Evet, bu gerçek. Salı günü için böyle bir görüşme hazırlanıyor." ifadesini kullandı. Peskov, "Bu görüşmede hangi konuların ele alınacağı" yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.