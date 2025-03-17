Trump tarih verdi: Putin'le konuşacağım

Trump, "Salı gününe kadar açıklayacak bir şeyimiz olup olmadığını göreceğiz. Salı günü Başkan Putin ile konuşacağım. Hafta sonu pek çok çalışma yapıldı. Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.