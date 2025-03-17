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Trump tarih verdi: Putin'le konuşacağım

Trump tarih verdi: Putin'le konuşacağım

08:2017/03/2025, Pazartesi
AA
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Trump, yarın Putin ile konuşacağını söyledi.
Trump, yarın Putin ile konuşacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacağını açıkladı. Trump, Putin ile "toprak" ve "enerji santralleri" hakkında konuşacaklarını da aktardı.

Trump, Florida'dan Washington'a gittiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan
Trump, "Salı gününe kadar açıklayacak bir şeyimiz olup olmadığını göreceğiz. Salı günü Başkan Putin ile konuşacağım. Hafta sonu pek çok çalışma yapıldı. Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Putin ile "toprak" ve "enerji santralleri" hakkında konuşacaklarını da aktardı.


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