Rusya Maliye Bakanlığı “büyük özelleştirme süreci” başlatmak istiyor

Siluanov, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kalkınmaya yönelik yeni stratejiler geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Geçen yıl etkisiz kalan varlıkların tanımlanmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını aktaran Siluanov, “Büyük bir özelleştirme sürecine yönelik teklif hazırlayacağız. Bize göre özelleştirme konusunu 2025'te gündeme almak için iyi bir zamandayız.” dedi.