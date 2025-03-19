Rusya: Ukrayna Krasnodar bölgesindeki enerji altyapı tesisine İHA saldırısı düzenledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Putin ile Trump'ın dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Trump'ın görüşmede, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifinde bulunduğu anımsatıldı.

Putin'in bu teklife olumlu yanıt verdiği aktarılan açıklamada, "Rus-Amerikan müzakerelerinin sona ermesinden birkaç saat sonra Kiev yönetimi, Krasnodar bölgesindeki Kavkazskaya yerleşim yerinde bulunan enerji altyapı tesisine 3 İHA ile kasıtlı olarak saldırı düzenledi. Bu tesis, demir yolu üzerinden gelen tanklardan petrolün Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait uluslararası boru sistemine aktarılmasını sağlıyor." ifadelerine yer verildi.