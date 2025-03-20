Rusya ABD ile uzmanlar düzeyindeki görüşmelerin devam edeceğini umuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile uzmanlar düzeyindeki görüşmelerin devam edeceğini umduklarını belirterek, "Müzakereler gelecek hafta başında yapılabilir." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada güncel konuları değerlendirdi.
Rusya ve ABD heyetlerinin Suudi Arabistan'da bir araya gelmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, dün Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz arasında telefon görüşmesi yapıldığını söyledi.
Müzakerelerde Ukrayna krizinin çözümü ve Karadeniz'de gemilerin güvenliğiyle ilgili konuların ele alınacağı bilgisini paylaşan Peskov, Rusya'yı bu müzakerelerde kimin temsil edeceği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.
"Brüksel, Avrupa'yı askerileştirmeyi planlıyor"
Peskov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizine ilişkin yaklaşımını değerlendirdi. Brüksel'in Avrupa'yı askerileştirmeyi planladığını belirten Peskov, şöyle devam etti:
"Bu, Rusya ve ABD devlet başkanlarının, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik girişimleriyle uyuşmuyor. Avrupa, kendi kendisini askerileştirme niyetinde ve savaştan yana tarafa dönüştü"
"Protesto gösterileri, Türkiye'nin iç meselesi"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği yönündeki haberleri de değerlendiren Peskov, Rusya ile Türkiye arasında hafta içinde üst düzeyde herhangi bir temasın planlanmadığını söyledi.