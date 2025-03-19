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Putin: Ordumuz Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlanmak üzere

Putin: Ordumuz Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlanmak üzere

15:4719/03/2025, Çarşamba
AA
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Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.
Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin Kursk bölgesindeki faaliyetlerinin detaylı şekilde soruşturulacağını belirterek, "Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlanmak üzere." dedi.

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Başsavcıları Toplantısı'nda konuştu.


Rus yasalarına göre Kursk'taki Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlin terörist olarak tanımlandığına işaret eden Putin,
"İşledikleri suçlar açığa çıkarılmalı, kayda geçirilmeli ve iyice araştırılmalıdır"
ifadesini kullandı.

Putin, Kursk'taki duruma ilişkin olarak da
"Son dönemde bir dizi hızlı, oldukça cüretkar ve etkili operasyon gerçekleştirdik. Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlanmak üzere"
dedi.

Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.



#Kursk
#Rusya
#Ukrayna

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