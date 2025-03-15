Suriye artık Türklerin ülkesidir

Devrik rejimin Suriye halkına yönelik yoğun bombardımanı sonucu uzuvlarını kaybeden pek çok Suriyeli, Kızılay’ın İdlib’in Dana bölgesinde inşa ettiği El Şami Engelli Kampı’nda hayata tutunmaya çalışıyor.

BİZE KUCAK AÇTINIZ

Devrik rejimin varil bombalarıyla harabeye çevirdiği Halep’ten kaçmak zorunda kalan Selve Baruk (40), 4 çocuğunun bombalar yüzünden fiziksel ve zihinsel engelli olduğunu ve yaşamak için yerinden edildiklerini söyledi. “Hem savaş sürecinde hem de özgür olduktan sonra bize en çok desteği Türkiye verdi” diyen Baruk, “Önce Allah’ın sonra da Türkiye’nin yardımıyla bizler özgürlüğe kavuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizlere bir baba gibi davrandı, koruyup kolladı” dedi

ÇOK BEDEL ÖDEDİK

PYD’ye karşı Özgür Suriye Ordusu’nda gönüllü askerlik yapan Haldun Şeyh Ali, “Bu ülkenin özgürleşmesi için çok fazla bedel ödedik. Türk kardeşlerimiz de Suriye’nin özgürleşmesi için çok fazla bedeller ödedi. Vatanımızın terör örgütünden kurtulması için Türk kardeşlerimizle birlikte düşmana karşı mücadele ettik. Bundan sonra burası Türk kardeşlerimizin de ülkesidir” dedi. Ailesiyle birlikte yoğun bombardıman altında kalan Nura İzen ise “Türkiye bize sahip çıktı” diye konuştu.







