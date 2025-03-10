Bahçeli'den CHP'ye 'Suriye' tepkisi: Baas artığı gibi pozisyon almaları çok tehlikeli bir kopuş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Lazkiye'de patlak veren olaylara ilişkin, "Dışarıdan kumanda edildiğine dair en ufak kuşku duyulmayan etnik ve mezhep temelli cepheleşmeler kabus senaryolarına maalesef işlerlik ve ilerleyiş kazandırmıştır." dedi. Yaşananları 'Siyonist barbarlığın devrede olduğu karanlık tablo' olarak niteleyen Bahçeli, "CHP’nin Baas artığı ve uzantısı gibi pozisyon alması çok tehlikeli bir kırılma ve kopuştur." ifadelerini kullandı.
Suriye sahilinde Nusayri nüfusun yoğun yaşadığı Lazkiye, Tartus ve Ceble kentlerinde, devrik Esed rejimine bağlı silahlı gruplar, Suriyeli güvenlik güçlerine saldırdı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6-7 Mart’ta başlayan rejim artıklarının saldırıları sonucunda 50 güvenlik unsuru yaşamını yitirdi.
Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi, Esed artıklarının sebep olduğu kaosu sonlandırmak için operasyonlar düzenlendi.
Ülkemizde de CHP'nin başını çektiği muhalefet partileri, düzenlenen operasyonlarda alevilerin öldürüldüğünü hatta soykırım yaşandığını öne sürüp propaganda yapmaya başladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Lazkiye'de patlak veren olaylara ilişkin, X hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
"Saldırılar dışarıdan kumanda ediliyor"
CHP'ye Suriye tepkisi: Baas artığı gibi pozisyon almaları çok tehlikeli bir kopuş
DEM Parti’ye mesaj: Bu gelişmeler karşısında duruşunu ve tutumunuzu netleştirin
"6 Mart 2025 tarihinden itibaren özellikle Suriye’nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde patlak veren, müteakiben Hama, Humus ve Dera kentlerine de sıçrayan silahlı ve sipariş çatışmalar komşu coğrafyaların huzur ve istikrarı kadar ülkemizin de iç asayiş ve barış ortamını tehdit edici kıvam ve kırattadır.
Dışarıdan kumanda edildiğine dair en ufak kuşku duyulmayan etnik ve mezhep temelli cepheleşmeler kabus senaryolarına maalesef işlerlik ve ilerleyiş kazandırmıştır. Suriye’nin küllerinden yeniden doğuşuna direnen ve böylesi müessir doğruluşa engel çıkarmayı hedefleyen bölgesel ve küresel husumet mekanizması taşeronları eliyle kaos imalatına girişmiştir.
Alevi kardeşlerimiz bizim canımız ve ciğerparemiz; milletimizin ve İslam aleminin ayrılmaz, ayrılamaz ve ayrı görülemez inanç ve insanlık değerleridir. Bizim nezdimizde Alevi ile Sünni arasına uçurum kazanlar, bunlar arasında ikilik çıkaranlar, yetmezmiş gibi birbirine uzak ve yabancı gibi takdim edenler din, diyanet, millet ve ümmet düşmanlarıdır. Ne Alevi kardeşlerimiz ne de Sünni kardeşlerimiz ölümcül oyunlara aldanmayacak, buna da asla kanmayacaktır. CHP’nin yolu yol değildir. CHP’li yönetici ve milletvekillerinin açıklamaları fitne ve fücura ön açmak, öncü olmak manasından başka yorumlanamayacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi, bir beladan kurtuluşun mücadelesi verilirken, diğer ve daha dehşet uyandıran nevzuhur sorunların yeşertilmesinden kaygılıdır ve herkesi, bilhassa siyasi partileri ahlaklı, duyarlı, milli ve sorumlu olmaya davet etmektedir.
Unutulmasın ki, ateşe dökülen benzin ilk dökeni yakacak; rüzgardan kim medet umuyorsa önce onun çatısı uçacaktır."