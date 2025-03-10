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Sahil kesiminde operasyonlar tamamlandı: Esed rejimi kalıntılarına son uyarı

Sahil kesiminde operasyonlar tamamlandı: Esed rejimi kalıntılarına son uyarı

12:5310/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
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Savunma Bakanlığı operasyonların başarıya ulaştığını bildirdi.
Savunma Bakanlığı operasyonların başarıya ulaştığını bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulğani, sahil kesimindeki Esed rejimi kalıntılarına yönelik operasyonun başarıya ulaştığını ve tamamlandığını söyledi.

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulğani yaptığı açıklamada rejim kalıntılarını saldırıların etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi. "Kamu kurumları artık çalışmalarına yeniden başlayabilir hale geldi. Bundan sonraki aşamada istikrarı sağlamak ve güvenliği sağlamak için çalışacağız." dedi.

Tehditlerin önüne geçeceğiz

Sözcü, "Bir sonraki hedefimiz istikrarı sağlamak, güvenliği ve halkın emniyetini sağlamaktır. Eski rejimin kalıntılarıyla mücadeleyi sürdürmek için planlar geliştirdik. Suç hücrelerinin yeniden örgütlenmesi yoluyla gelecekte yaşanabilecek herhangi bir tehdidin önüne geçmek için çalışacağız. Soruşturma komisyonunun yaşanan olayların gerçek yüzünü ortaya çıkarmasına, mazlumların adaletine kavuşmasına izin vereceğiz." ifadelerini kullandı.



#Suriye
#Lazkiye
#Ahmed Şara

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