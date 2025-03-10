Sahil kesiminde operasyonlar tamamlandı: Esed rejimi kalıntılarına son uyarı

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulğani yaptığı açıklamada rejim kalıntılarını saldırıların etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi. "Kamu kurumları artık çalışmalarına yeniden başlayabilir hale geldi. Bundan sonraki aşamada istikrarı sağlamak ve güvenliği sağlamak için çalışacağız." dedi.

Sözcü, "Bir sonraki hedefimiz istikrarı sağlamak, güvenliği ve halkın emniyetini sağlamaktır. Eski rejimin kalıntılarıyla mücadeleyi sürdürmek için planlar geliştirdik. Suç hücrelerinin yeniden örgütlenmesi yoluyla gelecekte yaşanabilecek herhangi bir tehdidin önüne geçmek için çalışacağız. Soruşturma komisyonunun yaşanan olayların gerçek yüzünü ortaya çıkarmasına, mazlumların adaletine kavuşmasına izin vereceğiz." ifadelerini kullandı.