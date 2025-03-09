Esed'in kuzeni Mahluf Lazkiye saldırısının azmettiricisi Giyas Delle'yi hedef aldı

Ne yaptınız halkımıza? Bizim halkımızın kanıyla mı ticaret yaptınız? Güvenlik görevlilerine yaptığınız her şeyin ardından, bu kadar sert bir tepki beklemediniz mi? Niye bu gariban sivilleri sizinle bu işe soktunuz? Paraları siz aldınız, halkımıza ise kan, aşağılama ve açlık verdiniz.