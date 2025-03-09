Esed'in kuzeni Mahluf Lazkiye saldırısının azmettiricisi Giyas Delle'yi hedef aldı

Suriye'nin Lazkiye şehrinde Esed rejimi unsurlarının düzenlediği saldırı sonucu en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Ülkedeki birlik ve beraberliği bozma girişimi taşıyan bu saldırının azmettiricisi olarak, Mahir Esed'e bağlı generallerden Giyas Delle'nin adı öne çıktı. Devrik rejimin lideri Başşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf, yaptığı açıklamada Delle'yi hedef aldı. Olayların başlamasından Delle'yi sorumlu tutan Mahluf, "Ne yaptınız halkımıza? Bizim halkımızın kanıyla mı ticaret yaptınız? Paraları siz aldınız, halkımıza ise kan, aşağılama ve açlık verdiniz." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Esed'in kuzeni Mahluf, Lazkiye ilinde yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Saldırılardan Delle'yi sorumlu tuttu
Mahluf, paylaşımında, güvenlik güçlerinin operasyonları sırasında bölgede çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini iddia ederek, olayların başlamasından devrik rejim generali Giyas Delle'yi sorumlu tuttu.
"Bu gençlerin kanı, hepsi sizlerin boynunuzda"
"Sayın kaçan Başkan ülkeyi yok ettin, böldün, orduyu ve ekonomiyi tahrip ettin, halkı aç bıraktın, yetmez mi? Üstüne bir de paralarla kaçtınız, o paralar halka dağıtılabilseydi ne aç kalırdı ne de yoksul. Bugün, etrafınızdakiler gelip bu aptalca hareketle, devletin yıkılmaması için gençlerini feda eden bu topluluğu yok etmeye çalışıyor. Bu gençlerin kanı, hepsi sizlerin boynunuzda."
Ceble saldırısı ve Lazkiye'deki olaylar
Suriye'de devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri, Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.
Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.
Suriye Savunma Bakanlığı, 6-7 Mart'ta askeri ve güvenlik operasyonları sırasında yaşanan olası ihlalleri soruşturmak ve sorumluları yargılamak üzere acil durum komitesi kurulduğunu duyurmuştu.
Komitenin, operasyonlar sırasında komutanlık talimatlarına uyulup uyulmadığını titizlikle inceleyeceğinin belirtildiği açıklamada, ihlal tespit edilen durumlarda sorumluların askeri mahkemeye sevk edileceği belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı Şara'nın uyarısı
"Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyor ve bunu önlemek için çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz. Düşmüş rejimin kalıntıları, bir provokasyon peşinde koşuyor; bu provokasyon, aşırılıklara yol açarak onların işine yarayacak bir durum yaratmayı amaçlıyor."