Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Lazkiye açıklaması: İnanç temelli şiddeti en güçlü şekilde kınıyoruz

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Fransa, Suriye'nin Tartus, Lazkiye ve Humus şehirlerinde son günlerde yaşanan şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu bildiriyor” denildi.

Fransa'nın, Suriye'de sivillere ve mahkumlara yönelik ‘inanç temelli şiddeti en güçlü şekilde kınadığı' belirtilen açıklamada, Suriye yönetimine bu suçlara yönelik bağımsız soruşturma yürütmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Fransa'nın Suriye'de ‘etnik ve dini toplulukları koruyan, dış müdahalelerden uzak, kapsayıcı ve barışçıl bir siyasi geçişe' desteğinin altı çizildi.