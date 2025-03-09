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Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'dan Lazkiye açıklaması: Çatışmayı bekliyorduk

Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'dan Lazkiye açıklaması: Çatışmayı bekliyorduk

12:279/03/2025, dimanche
G: 9/03/2025, dimanche
IHA
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ulusal birlik çağrısında bulundu.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ulusal birlik çağrısında bulundu.

Suriye'de güvenlik güçleri ile devrik lider Beşar Esed'a bağlı unsurlar arasında Perşembe günü başlayan çatışmalar sürüyor. Arap medyasına göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara çatışmaların "beklenen zorluklar" dahilinde olduğunu söyledi. Şara ayrıca ulusal birlik çağrısında bulundu.

Arap medyasına göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, güvenlik güçleri ile devrik lider Beşar Esed'a bağlı unsurlar arasında çıkan çatışmaların "beklenen zorluklar" dahilinde olduğunu söyleyerek ulusal birlik çağrısında bulundu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yaptığı açıklamada, ülkenin kıyı bölgesindeki Lazkiye ile Tartus'ta devam eden çatışmalarda 745 sivil ile 125 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, 148 Esed unsurunun da öldürüldüğünü aktardı.



#Ahmet Şara
#Lazkiye
#Suriye

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