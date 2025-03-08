Şara'dan Esed kalıntılarına 'silah bırakın' çağrısı: Büyük ve affedilmez bir günah işlediniz

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye'de güvenlik güçlerine eş zamanlı olarak saldıran devrik Beşşar Esed rejimine bağlı unsurlara seslendi. "Bizim kan dökme gibi bir niyetimiz yok ancak savaşırsak şerefimizle savaşırız, sizin gibi şerefsizce değil" ifadelerini kullandı. "Suriye'yi koruyan ve ona hizmet edenleri öldürerek, hastanelere saldırarak ve masum insanları terörize ederek gerçekleştirdiğiniz iğrenç eyleminizle tüm Suriyelilere saldırdınız." diyen Şara, "Büyük ve affedilmez bir günah işlediniz, karşı koyamayacağınız bir cevap aldınız. Bu yüzden çok geç olmadan silahlarınızı bırakın ve teslim olun" dedi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ve Tartus'ta devrik Esed'e bağlı unsurların güvenlik güçlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalara ilişkin videolu mesaj yayınladı.
"Yıkılan rejimin güçleri, provokasyon arayışında"
"Savunmasız sivillere saldıran herkes hesap verecek"
Şara, "Yıkılan rejime bağlı güçlerin, halka karşı suç işleyenlerin, güvenlik ve iç barışı baltalamak isteyenleri takip edeceğiz, onları mahkemeye çıkaracağız ve silahları devlet kontrolüne almaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle savunmasız sivillere saldıran herkes hesap verecek. Kıyıdaki çatışma bölgelerinde bulunan halkımızı korumak ve onları yıkılan rejimin çetelerinin şerrinden kurtarmak bizim sorumluluğumuzun ve görevimizin bir parçasıdır. Maruz kaldığımız ihanete rağmen devlet, iç barışın garantörü olmaya devam edecek ve bundan taviz verilmesine asla izin vermeyecektir" diye konuştu.