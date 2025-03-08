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Şara'dan Esed kalıntılarına 'silah bırakın' çağrısı: Büyük ve affedilmez bir günah işlediniz

Şara'dan Esed kalıntılarına 'silah bırakın' çağrısı: Büyük ve affedilmez bir günah işlediniz

20:508/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
IHA
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Ahmed Şara, Esed unsurlarına 'silah bırakma' çağrısı yaptı.
Ahmed Şara, Esed unsurlarına 'silah bırakma' çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye'de güvenlik güçlerine eş zamanlı olarak saldıran devrik Beşşar Esed rejimine bağlı unsurlara seslendi. "Bizim kan dökme gibi bir niyetimiz yok ancak savaşırsak şerefimizle savaşırız, sizin gibi şerefsizce değil" ifadelerini kullandı. "Suriye'yi koruyan ve ona hizmet edenleri öldürerek, hastanelere saldırarak ve masum insanları terörize ederek gerçekleştirdiğiniz iğrenç eyleminizle tüm Suriyelilere saldırdınız." diyen Şara, "Büyük ve affedilmez bir günah işlediniz, karşı koyamayacağınız bir cevap aldınız. Bu yüzden çok geç olmadan silahlarınızı bırakın ve teslim olun" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ve Tartus'ta devrik Esed'e bağlı unsurların güvenlik güçlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalara ilişkin videolu mesaj yayınladı.

Şara konuşmasında,
"Devrik rejimin bazı kalıntıları bilmedikleri yeni Suriye'yi sınamaya kalkıştı ve bugün Suriye'yi yeniden tanıyorlar, onu doğudan batıya, kuzeyden güneye tek ve bütün bir ülke olarak görüyorlar"
ifadelerini kullandı.
YouTube
Şara'dan Esed kalıntılarına 'silah bırakın' çağrısı: Büyük ve affedilmez bir günah işlediniz
Dünya / Ortadoğu
08 Mart, Cumartesi
Şara,
"Biz, sizin yıktığınız ülkeyi yeniden inşa etmek isteyen bir halkız ve kimsenin kanını dökmek gibi bir amacımız yok. Biz şerefiyle savaşan bir milletiz, siz ise şerefsizce savaşıyorsunuz. Yaptığınız şey size yabancı değil. Onlarca yıldır Suriye kanı döktünüz, affetmeyi tercih etmemize rağmen hala aynı yoldasınız.
Suriye'yi koruyan ve ona hizmet edenleri öldürerek, hastanelere saldırarak ve masum insanları terörize ederek gerçekleştirdiğiniz iğrenç eyleminizle tüm Suriyelilere saldırdınız. Bunu yaparak büyük ve affedilmez bir günah işlediniz ve karşı koyamayacağınız bir cevap aldınız. Bu yüzden çok geç olmadan silahlarınızı bırakın ve teslim olun
"
şeklinde konuştu.

"Yıkılan rejimin güçleri, provokasyon arayışında"

Esed'e bağlı unsurlara karşı operasyon yürüten güvenlik güçlerine de seslenen Şara,
"Orduyu ve güvenlik güçlerini, yıkılan rejime bağlı güçleri takip ederken sivilleri koruma ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıkları ve görevlerini yerine getirmedeki hızları nedeniyle kutluyorum. Kimsenin aşırı tepki göstermesine izin vermemesini ve bunu önlemek için çalışmasını vurguluyorum. Bizi düşmanımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlaki değerlerimizden ödün verdiğimiz anda düşmanımızla aynı oluruz. Yıkılan rejimin güçleri, provokasyon arayışında. Allah, esirin mertebesini yetim ve yoksulun mertebesiyle eş tutmuştur: 'Onlar yoksulu, yetimi ve esiri doyururlar.' Allah esiri iyilik ve merhamet gösterilecek bir konuma yerleştirmiştir. Esir aşağılanmamalı veya dövülmemelidir, çünkü bu Allah'ın emrine ve ülkenin yasalarına aykırıdır"
ifadelerini kullandı.

"Savunmasız sivillere saldıran herkes hesap verecek"

Şara, "Yıkılan rejime bağlı güçlerin, halka karşı suç işleyenlerin, güvenlik ve iç barışı baltalamak isteyenleri takip edeceğiz, onları mahkemeye çıkaracağız ve silahları devlet kontrolüne almaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle savunmasız sivillere saldıran herkes hesap verecek. Kıyıdaki çatışma bölgelerinde bulunan halkımızı korumak ve onları yıkılan rejimin çetelerinin şerrinden kurtarmak bizim sorumluluğumuzun ve görevimizin bir parçasıdır. Maruz kaldığımız ihanete rağmen devlet, iç barışın garantörü olmaya devam edecek ve bundan taviz verilmesine asla izin vermeyecektir" diye konuştu.

Şara, yaşanan ihlallerin bir daha yaşanmaması için çatışma bölgelerindeki askeri ve güvenlik güçlerine komutanlarına itaat etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Şara,
"Suriye ileriye doğru yürüyor ve tek bir adım bile geri atmayacak"
dedi.


#Ahmed Şara
#Lazkiye
#Suriye
#Beşşar Esed

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