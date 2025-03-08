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Lazkiye saldırısının azmettiricisi: Mahir Esed'in sağ kolu Giyas Delle

Lazkiye saldırısının azmettiricisi: Mahir Esed'in sağ kolu Giyas Delle

20:078/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
AA
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Lazkiye olaylarının fitilini ateşleyen Giyas Delle - Mahir ve Beşşar Esed
Lazkiye olaylarının fitilini ateşleyen Giyas Delle - Mahir ve Beşşar Esed

Suriye'nin Lazkiye şehrinde, devrik Esed rejimine bağlı unsurlar, güvenlik güçlerine pusu kurarak 11 kişiyi katletti. Bu saldırının planlayıcısı olarak, Mahir Esed'e bağlı generallerden Giyas Delle'nin adı öne çıkıyor. İran ile yakınlığıyla bilinen Delle, çok sayıda sivilin açlıktan öldüğü Doğu Guta ablukasında da ön saflardaydı.

Devrik rejimin lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen'de görev alan Delle'nin adı, birliğin Suriye'de işlediği birçok katliamda geçti.

Delle, 2012'de Şam'ın Muadamiye ve Deraya bölgelerinde sivil halka yönelik ağır silahlarla yapılan katliamlardan sorumlu tutuluyor.

İnsanları açlıktan öldürdüler

Devrik rejim komutanı, Şam'ın Madaya ve Zebadani bölgelerinde 100'den fazla kişinin açlıktan öldüğü rejim ablukalarını da yönetti.

Çok sayıda sivilin açlıktan öldüğü Doğu Guta ablukasında da Delle ön saflardaydı.

İran ile yakınlığı dikkat çekiyor

Devrik rejim generalinin, muhalif güçlere ve sivillere yönelik saldırıların düzenlendiği yıllardan, İran komutasındaki milislerle çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada halen mevcut
. Nitekim Mahir Esed, devrik rejim döneminde İran'la en iyi ilişkilere sahip en güçlü rejim elebaşı olarak biliniyordu.

Devrim sonrası Lazkiye'ye kaçtı

Delle, rejimin devrilmesinden sonra memleketi Lazkiye'ye kaçtı ve burada örgütlediği eski asker ve milislerle yeraltı yapılanmasına giderek bunu "askeri meclis" olarak ilan etti.

Hükümet güçlerini Lazkiye ve Tartus'tan çıkaracaklarını savunan Delle, 6 Mart'ta yayımladığı bildiride, mevcut yönetimi devirmek için harekete geçtiklerini duyurdu.

Lazkiye'nin Beyt Yaşut köyünde 1971'de doğan Delle, Suriye'de ateşkesi engelleme faaliyetlerindeki rolü nedeniyle 20 Ağustos 2020'de ABD'nin yaptırım listesine girmişti.

Lazkiye'de 6 Mart'ta patlak verip artan çatışmalar, dün akşam güvenlik güçlerinin bölgede hakimiyet kurmasıyla büyük ölçüde sonlanmıştı.



#Lazkiye
#Giyas Delle
#Beşşar Esed
#Mahir Esed

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