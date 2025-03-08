Esed rejiminin müttefiki Hizbullah: Suriye'deki olaylara dahlimiz yok

Lübnan Hizbullah'ı, Suriye'de yaşanan olaylara müdahale ettiği ve bu olaylarda bir tarafa destek verdiği iddialarını, "Bazı taraflar, Hizbullah'ın adını Suriye'de yaşanan olaylara dahil etmeye hevesleniyor" açıklamasıyla reddetti.
"Açıkça reddediyoruz"
Lazkiye ve çevresindeki olaylar
Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletiliyor.
Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor.
Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.
Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi, güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.