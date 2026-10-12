Çadır bile bu evlerden iyi

Gazze’de Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarının geride bıraktığı yıkım, evlerini kaybeden Filistinlilerin barınma sorununu her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yerinden edilmiş aileler, çatlamış duvarları ve çökme riski taşıyan çatılarıyla hasarlı binalara sığınmak zorunda kalırken, yağmur, soğuk ve kuvvetli rüzgarlar karşısında yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Güvenli barınak bulamayan aileler, bir yandan kış şartlarıyla mücadele ederken diğer yandan sığındıkları binaların her an çökebileceği korkusuyla hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Gazze şehrinin batısında yaşayan ve kuzeydeki Cibaliye Mülteci Kampı’ndan göç etmek zorunda kalan Rawya el-Farram da bu şartlarla mücadele eden Filistinliler arasında yer alıyor. Ailesiyle birlikte çökme riski taşıyan hasarlı bir binaya sığınan El-Farram, "Binanın her an çökebileceğinden korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇADIR ALACAK PARAMIZ YOK

Hasarlı binada kalmanın tehlikelerinin farkında olduklarını söyleyen El-Farram, "Bu bina rüzgâr veya yağmur nedeniyle her an çökebilir ancak başka seçeneğimiz yok. Sığınabileceğimiz başka bir yer bulunmuyor. Bize çadır verilmesini istedik, ancak hiçbir şey alamadık. Satın alamıyoruz, çünkü çok pahalılar ve ekonomik durumumuz son derece kötü" değerlendirmesini yaptı. Yaşadığı zorlukları anlatan Gazzeli kadın, "Burası dışında herhangi bir barınak bulduğum anda oraya taşınacağım. Hiç kimse mecbur kalmadıkça böyle bir evde yaşayarak hayatını riske atmaz" şeklinde konuştu. Yerinden olan bir başka Filistinli Muhammed El-Neccar da ailesiyle birlikte ağır hasarlı binaya sığınmak zorunda bırakıldığını hatırlatarak, "Kışın binaya su sızması nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz, bazen de taş parçaları düşüyor, ancak bu şekilde yaşamak zorunda kalıyoruz. Yerinden edilenleri kabul edebilecek kamp kalmadı. Başka bir yere kurabileceğimiz bir çadır bile yok" dedi. İnsani yardım kuruluşlarına ve ilgili makamlara çağrı yapan El-Neccar, "Kuruluşların bize bir çadır veya barınak sağlamasını umuyoruz. Bana bir çadır verilirse buradan hemen ayrılacağım" diye konuştu.

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