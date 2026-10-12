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İsrail'de başkanlık yarışı kızışıyor: Farkı iyice açtı

İsrail'de başkanlık yarışı kızışıyor: Farkı iyice açtı

11:45, 12/10/2026, Pazartesi
AA
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İsrail'de başkanlık yarışı kızışıyor: Farkı iyice açtı
27 Ekim’de yapılacak parlamento seçimi öncesinde seçmenlerin yüzde 30'unun kararsız olması sandık sonuçları üzerindeki belirsizliği koruyor.

Muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, başbakanlık yarışında Binyamin Netanyahu ile arasındaki oy farkını giderek açıyor. 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimi öncesinde ankete katılanların yüzde 43'ü başbakan olarak Eisenkot'u görmek istediğini belirtirken, seçmenlerin yüzde 30'unun kararsız olması dikkat çekiyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayımladığı son kamuoyu araştırmasına göre, "Başbakan olarak kimi görmek istersiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 43'ü Gadi Eisenkot cevabını verirken, Binyamin Netanyahu'ya destek verenlerin oranı yüzde 38'de kaldı.

Netanyahu, muhalefetteki Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett ile karşılaştırıldığında ise yüzde 40'a yüzde 36 ile öne geçmeyi başardı.

Eisenkot ile Bennett'in karşı karşıya geldiği senaryoda Eisenkot yüzde 35, Bennett yüzde 22 oy alırken, yüzde 43'lük bir kesim her iki ismi de yetersiz bulduğunu ifade etti.

MECLİSTEKİ SANDALYE DAĞILIMI VE İTTİFAKLARIN SON DURUMU

Ankette Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu bir önceki çalışmaya göre 2 sandalye kazanarak 53 sandalyeye ulaştı; muhalefet bloğu ise gerileyerek 50 sandalyede kaldı.

Parti bazında sandalye dağılımları şu şekilde gerçekleşti:

  • İktidar Bloğu (53 Sandalye): Likud Partisi (20), Itamar Ben-Gvir’in Yahudi Gücü Partisi (9), Birleşik Tevrat Yahudiliği (8), Shas (7), Dini Siyonizm–Zehut ittifakı (5) ve barajı aşan Ofer Winter liderliğindeki İsrail Halkı Partisi (4).
  • Muhalefet Bloğu (50 Sandalye): Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi (22), Naftali Bennett’in Beyahad Partisi (12), Demokratlar (8), Avigdor Liberman’ın İsrail Evimiz Partisi (8).
  • Arap Partileri (13 Sandalye): Ortak Liste (8), Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi / Raam Partisi (5).

HÜKÜMET KURMA ŞARTI VE SEÇMENDEKİ YÜKSEK KARARSIZLIK

İsrail seçim sisteminde başbakan doğrudan halk tarafından seçilmiyor.

Başbakanlık koltuğuna oturabilmek için Meclis'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu alabilecek bir koalisyon hükümeti kurmak gerekiyor.

27 Ekim’de yapılacak parlamento seçimi öncesinde seçmenlerin yüzde 30'unun kararsız olması sandık sonuçları üzerindeki belirsizliği koruyor.

Kararsızların oranı aşırı sağcı koalisyon seçmeninde yüzde 24, muhalefet seçmeninde ise yüzde 20 olarak ölçüldü.

SEÇMEN EĞİLİMLERİ DEĞİŞİYOR

Araştırma, İsrail seçmeninin bloklar arasındaki geçişkenliğini ve sandığa yaklaşımını da ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 26'sı bir önceki seçimde desteklediği siyasi bloktan farklı bir bloğa oy vermeyi planladığını belirtti.

  • Öte yandan oy kullanmayacağını ifade eden seçmenlerin oranı ise yüzde 21 olarak kayıtlara geçti. Bu durum, seçim gününe kadar kararsız ve sandığa gitmekte tereddüt eden seçmenin belirleyici olacağını gösteriyor.

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Başlıklar :anketBinyamin NetanyahuGadi EisenkotİsrailSeçim
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