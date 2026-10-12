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Efkan Ala anlattı: Terörsüz Türkiye sürecinin sırrı ne?
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08:57, 12/10/2026, Pazartesi

Efkan Ala anlattı: Terörsüz Türkiye sürecinin sırrı ne?

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Çözüm Süreci'nin neden başarısız olduğunu ve Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl başarıyla sürdüğünü anlattı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, geçmişteki çözüm sürecinin neden başarısız olduğunu ve Terörsüz Türkiye hedefinde bugün hangi şartların değiştiğini anlattı. O dönemde devlet kurumlarına yerleşen sabotaj odaklarına, siyasi partilerin tutumuna ve Suriye’deki Baas rejimine dikkat çeken Ala, “Eskiden irade başka bir şey söylüyordu, idare başka bir şey yapıyordu” dedi. Ala, bugün devlet yönetimindeki uyumun, değişen bölgesel şartların ve toplumsal desteğin sürecin ilerlemesinde etkili olduğunu belirtti.

Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiği terör sorununu sona erdirmeyi hedefleyen Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, geçmişteki çözüm sürecinin neden başarısız olduğu da yeniden gündeme geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, iki dönem arasındaki farkları değerlendirerek geçmişte yaşanan sorunları ve bugün gelinen noktayı anlattı.


“İrade başka, idare başkaydı”

Geçmişte çözüm sürecinin önündeki en önemli engellerden birinin devlet yönetimindeki uyumsuzluk olduğunu belirten Efkan Ala, siyasi iradenin ortaya koyduğu hedeflerle bazı kurumların uygulamaları arasında farklılık bulunduğunu söyledi.

Ala, o dönemde sürecin yalnızca siyasi kararlarla yürütülemediğini, devlet mekanizması içerisindeki bazı unsurların alınan kararları sabote ettiğini ifade etti.

Ala, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı: “Eskiden irade başka bir şey söylüyordu, idare başka bir şey yapıyordu. Yani düşünün beynin, elin, ayağın beyni dinlemediğini. Eskiden bu işi yaparken bütün siyasi partiler bize karşıydı. Biz bu sorunu çözelim derken bütün siyasi partiler karşıydı.”


“Politikalarımızı sabote eden unsurlar vardı”

Efkan Ala, çözüm sürecinin başarısızlığa uğramasında devlet kurumları içerisinde bulunduğunu söylediği bazı yapıların da etkili olduğunu dile getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatı içerisinde FETÖ mensuplarının ve statükocu unsurların bulunduğunu belirten Ala, bu yapıların sürece destek vermek yerine yürütülen politikaları sabote ettiğini savundu. Ala, bugün ise devlet yönetiminde siyasi irade ile uygulama arasında daha güçlü bir uyum bulunduğunu ifade ederek, geçmişte süreci sekteye uğratan unsurların ortadan kaldırıldığını söyledi.


Suriye’deki değişime dikkat çekti

Ala, geçmişteki çözüm süreci ile Terörsüz Türkiye hedefi arasındaki farkları değerlendirirken Suriye’deki gelişmelere de dikkat çekti. Önceki dönemde Suriye’deki Baas rejiminin terör örgütlerine alan açtığını belirten Ala, bugün ise Türkiye ile birlikte çalışabilen bir yönetimin bulunmasının bölgesel şartları değiştirdiğini söyledi. Ala, Türkiye’nin kararlı tutumunun bu değişimde etkili olduğunu belirterek, “Şimdi Suriye’de Türkiye ile beraber çalışan bir yönetim var. Bu nasıl oldu? Türkiye’nin sağlam duruşuyla oldu. Artık terörü destekleyen değil, orada da çözüm arayan bir yapı var” ifadelerini kullandı.


Irak’ta atılan adımları hatırlattı

Terörle mücadelede Irak’ta yürütülen çalışmalara da değinen Ala, yapılan anlaşmaların sahada adım adım hayata geçirildiğini söyledi. Sincar bölgesindeki gelişmelere ve mağaraların boşaltılmasına ilişkin ifadeler kullanan Ala, terörle mücadelede bölgesel iş birliğinin önemine işaret etti.


İsrail ve bölgesel güç mücadeleleri uyarısı

Efkan Ala, Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirirken İsrail’in bölgedeki tutumuna ve terör örgütlerinin dış aktörler tarafından kullanılabileceğine ilişkin açıklamalara da dikkat çekti.

Ortadoğu’da ülkelerin kendi çıkarlarını koruyabilmesi için diplomatik masalarda yer alması gerektiğini vurgulayan Ala, Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta attığı adımların bu açıdan önem taşıdığını söyledi. Ala, bölgesel gelişmeler karşısında edilgen kalınmaması gerektiğini belirterek, “Ortadoğu’da tesadüfler bile planlanır gençler. Bir masa var da masanın etrafında sizin sandalyeniz yoksa, diplomasi masasında değil menüde olabilirsiniz. Onun için o masa yoksa da kuracaksınız” dedi.


“Toplumsal destek yüzde 80’in üzerine çıktı”

Ala, sürecin başarıya ulaşmasında toplumsal desteğin de önemli bir rol oynadığını ifade etti. Geçmişte kamuoyunun desteğini artırmak amacıyla Akil İnsanlar Heyeti’nin oluşturulduğunu hatırlatan Ala, yapılan çalışmaların ardından desteğin yükseldiğini söyledi.

Ala, geçmişte bazı bölgelerde yüzde 30 seviyelerinde olduğunu belirttiği desteğin, Akil İnsanlar Heyeti’nin çalışmalarıyla yüzde 65’e ulaştığını; bugün ise yüzde 80’in üzerine çıktığını öne sürdü. Terörün toplumun bütün kesimlerine zarar verdiğini vurgulayan Ala, artık terörün kazanma ihtimalinin kalmadığı yönündeki değerlendirmesini paylaştı.


“Türkiye enerjisini teröre değil, geleceğine harcamalı”

Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca güvenlik alanıyla sınırlı olmadığını belirten Ala, terör sorununun sona ermesinin ülkenin ekonomik ve toplumsal potansiyeline de katkı sağlayacağını ifade etti. Dünyada ABD ile Çin arasındaki ekonomik rekabetin ve yapay zekâ yarışının hız kazandığına dikkat çeken Ala, Türkiye’nin enerjisini iç çatışmalara harcamak yerine 87 milyon vatandaşının potansiyelini küresel rekabete yönlendirmesi gerektiğini belirtti.


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