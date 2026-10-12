Gazze'de yüzleri güldüren hasat: Dünyanın en lezzetli zeytini sıkım tesisinde
İsrail’in saldırılarına rağmen Gazze’de bu yılın zeytin hasadı başladı. Ağaçlarındaki zeytinleri kurtarabilen Filistinli çiftçiler, ürünlerini yağa dönüştürmek için sıkım tesislerinin yolunu tuttu. Tarihin en eski zeytin ağaçlarına ev sahipliği yapan Gazze, geçmişten bu yana kaliteli zeytinyağı üretimiyle öne çıkan şehirler arasında yer alıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında tarım arazileri büyük ölçüde zarar görürken, “sarı hat” olarak belirlenen alanlardaki arazilere Filistinli çiftçiler ulaşamıyor.
Buna rağmen çiftçiler, geriye kalan az sayıdaki zeytin ağacından hasat ettikleri zeytinleri yağ elde etmek için Zevayide beldesinin batısındaki sıkım tesisine götürdü.
Filistin ve Gazze coğrafyası, zeytin ağacının dünyadaki en eski gen merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kalkolitik Çağ ve Erken Tunç Çağı'ndan bu yana zeytin tarımının yapıldığı bölgede, binlerce yıllık üretim geleneği bulunuyor.
Filistin topraklarında, yerel halkın “Rumi” olarak adlandırdığı, yaşları 1.500 ile 3.000 yıl arasında değişen zeytin ağaçları da yer alıyor. Özellikle Beytüllahim ve Nablus civarında bulunan bu ağaçlar, kök sistemleri sayesinde kuraklığa dayanıklılıklarıyla biliniyor.
atı Şeria'nın dağlık ve teraslı arazilerinden farklı olarak kıyı ovası niteliğindeki Gazze'de, denizden gelen rüzgârlar, ılıman kışlar ve kumsal-tınlı toprak yapısı zeytinlerin yetişme koşullarını etkiliyor.
Bölgenin daha sıcak iklimi nedeniyle hasat, Batı Şeria'ya kıyasla genellikle birkaç hafta önce, eylül sonu ile ekim başında başlıyor.