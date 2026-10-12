İran'dan Hürmüz Boğazı çıkışı: ABD'nin yanıtı yetmedi
09:20, 12/10/2026, Pazartesi
AA
Hürmüz Boğazı krizinde yeni perde
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın açılması için sunulan yedi şartın bazılarını kabul ettiğini ancak verilen yanıtı yeterli bulmadıklarını açıkladı. Rızai, İran diplomasisinin değiştiğini belirterek eski duruma dönmeyeceklerini vurguladı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’nin, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılabilmesi için öne sürdüğü yedi şartın bazılarını kabul ettiğini söyledi.
Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından İran’ın sunduğu şartlara ilişkin açıklama yaptı.
ABD’nin, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılabilmesi için öne sürdüğü yedi şartın bazılarını kabul ettiğini belirten Rızai, ancak kendilerinin bu cevabı yetersiz gördüğünü söyleyerek, “İran diplomasisi değişti ve artık önceki duruma geri dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Başlıklar :ABDHürmüz Boğazıİran